FLF nimmt eigenen Koch mit nach Weißrussland

Joe TURMES Der Luxemburger Fußballverband wird mit einem eigenen Koch nach Weißrussland reisen. Grund ist ein Vorfall vor drei Jahren.

Elefanten vergessen nichts und Luc Holtz auch nicht: Der Nationaltrainer hat angekündigt, dass der Luxemburger Fußballverband einen eigenen Koch mit zum Nations-League-Spiel nach Weißrussland (12. Oktober) nehmen wird.

Beim letzten Gastspiel in Weißrussland im September 2015 litten viele Spieler an einer Lebensmittelvergiftung, nachdem sie Nudeln gegessen hatten. Holtz geht sogar noch einen Schritt weiter: "Sollte sich so etwas noch einmal ereignen, dann werden wir nicht antreten. Dann verlieren wir vielleicht 0:3 kampflos, aber ich werde den Spielern dies nicht noch einmal zumuten."

Der Coach sprach davon, dass der Vorfall damals "kein Zufall" war.