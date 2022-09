Beim Torfestival zum Auftakt der EM-Qualifikation in Bulgarien überzeugen die Luxemburger gegen die Gruppenfavoriten.

EM-Qualifikation

FLF-Nachwuchs ärgert die Türkei

Bob HEMMEN Beim Torfestival zum Auftakt der EM-Qualifikation in Bulgarien überzeugen die Luxemburger gegen die Gruppenfavoriten.

Luxemburgs U19-Auswahl hat im ersten Spiel der EM-Qualifikation einen Punkt gegen die Türkei geholt. Im bulgarischen Albena trennten sich beide Mannschaften mit einem 4:4-Unentschieden.

Beim Torfestival war das FLF-Team früh durch zwei Treffer von Leon Elshan (4.', 13.') in Führung gegangen, bevor sich die Türkei dank Toren von Burak Ince (23.') und Sami Satilmis (38.') zurück ins Spiel kämpfte.

Nach dem Seitenwechsel ging der Favorit sogar in Führung, weil Basar Önal in der 62.' einen Foulelfmeter verwandelte. Doch in der 68.' schlug Elshan wieder zu.

Luc Holtz freut sich auf einen jungen Torwart und zwei Rückkehrer Vor den letzten Nations-League-Duellen verrät der FLF-Trainer, welche Talente es fast ins Aufgebot geschafft hätten.

Als James Rodrigues in der 73.' einen Strafstoß zur 4:3-Führung verwandelte, waren die Luxemburger zurück in der Erfolgsspur. Nur drei Minuten später erzielte Ince aber das letzte Tor der Begegnung.

In der Gruppe zwei trifft die Mannschaft von Trainer Mario Mutsch noch am Samstag (16 Uhr) auf Gastgeber Bulgarien sowie am Dienstag (16 Uhr) auf Aserbaidschan.

Die A-Nationalmannschaft misst sich am Donnerstag (20.45 Uhr) im Rahmen der Nations League in Istanbul ebenfalls mit der Türkei.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.