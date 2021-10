Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen muss sich in Wiener Neustadt trotz einer guten ersten Hälfte deutlich geschlagen geben.

Fußball

FLF-Frauen verlieren in Österreich

42 Minuten lang schnupperten die FLF-Frauen am Freitag an der Überraschung, bis Gastgeber Österreich in Wiener Neustadt in Führung ging. Am Ende kassierte die Mannschaft von Trainer Dan Santos im dritten WM-Qualifikationsspiel eine 0:5-Niederlage.

Kimberley dos Santos und die Luxemburgerinnen waren gut ins Spiel gestartet und zeigten lange eine ordentliche Defensivleistung, bis Nicole Billa die Gastgeberinnen in der 42.' in Führung brachte. Katharina Naschenweng erhöhte noch vor dem Pausenpfiff (45.+2.') auf 2:0.

Als nach dem Seitenwechsel gerade einmal fünf Minuten gespielt waren, sorgte Billa für die vorzeitige Entscheidung. Stefanie Enzinger traf in der 66.' zum 4:0, Sarah Puntigam in der 84.' per Handelfmeter zum 5:0-Endstand.

Für die FLF-Auswahl war es in der Gruppe D die dritte Niederlage im dritten Spiel.

