Luxemburgs Fußball-Frauen können stolz sein, auch wenn die Niederlage gegen Nordirland schmerzt.

WM-Qualifikation

FLF-Frauen unterliegen denkbar knapp

Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen musste am Freitagabend in Esch/Alzette im Rahmen der Qualifikation zur WM im kommenden Jahr in Australien und Neuseeland ran. Im neunten und somit vorletzten Spiel ihrer Gruppe empfingen die Spielerinnen von Trainer Dan Santos die Gegnerinnen aus Nordirland.

Gegen den Favoriten hatte es vor zwölf Monaten eine 0:4-Auswärtsniederlage gesetzt. Doch seitdem ist viel passiert: Das FLF-Team hat eine rasante Entwicklung genommen. Zwei Siege gegen Nordmazedonien und einer gegen Lettland sorgten für fast schon sensationelle neun Punkte auf dem Konto der FLF-Frauen.

Und im Rückspiel gegen Nordirland hätte es beinahe den nächsten Zähler gegeben. Vor knapp 500 Zuschauern überzeugten Laura Miller und Co. nämlich vollends. Bis zur Pause fielen keine Tore. In der 17.' hatte Marta Estevez die Gelegenheit zur Führung vergeben.

In der 52.' brachte die 35-jährige Sarah McFadden die Gäste schließlich in Führung. Doch Luxemburg hielt dagegen und gab sich nicht geschlagen.

Die Freude bei denn Luxemburgerinnen war nach dem Ausgleich riesig. Foto: Stéphane Guilaume

In der 80.' erfolgte die Belohnung: Amy Thompson war zur Stelle und glich mit einem abgefälschten Schluss aus. Allerdings handelte sich die Angreiferin des FC Mamer wegen des Trikotausziehens ihre zweite Gelbe Karte ein und musste somit vom Platz.

In Überzahl gelang Nordirland schließlich doch noch der Siegtreffer. Rebecca McKenna sorgte in der 85.' für Riesenjubel bei den Nordirinnen.

Für die Luxemburgerinnen endet die jetzt schon gelungene WM-Qualifikation am kommenden Dienstag, wenn sie in Stoke-on-Trent vor 30.000 Zuschauern auf Europameister England treffen. Das Hinspiel hatten die FLF-Frauen im Stade de Luxembourg mit 0:10 verloren. Diesmal wollen sie sich besser verkaufen.

