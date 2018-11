Luxemburgs Fußballnationalmannschaft der Frauen hat das Vier-Länder-Turnier in Singapur gewonnen. Sie siegte im Finale 4:0 gegen die Gastgeber. Marin gelang ein Hattrick.

FLF-Frauen triumphieren

Luxemburgs Fußballnationalmannschaft der Frauen hat das Vier-Länder-Turnier in Singapur gewonnen. Sie siegte im Finale 4:0 gegen die Gastgeber. Marin gelang ein Hattrick.

(AW) – Die Frauen-Nationalmannschaft des luxemburgischen Fußballverbandes darf sich über einen großen Erfolg freuen. Sie hat das Vier-Länder-Turnier in Singapur gewonnen.



Das Team von Nationaltrainer Samy Smaïli siegte im Finale mit 4:0 gegen Gastgeber Singapur. Durch einen Hattrick von Marin, die in der 5.', 6.' und 36.' traf, stand es schon vor der Halbzeitpause 3:0 für Luxemburg. Der eingewechselten Machado gelang kurz vor Schluss das 4:0 (90. + 3.').

Die Luxemburgerinnen waren durch ein 1:0 gegen Indonesien am Freitag ins Finale am Sonntag eingezogen. Das Endspiel im Nationalstadion von Singapur dominierte das FLF-Team. Marin und Co. hatten noch weitere Torchancen, die Singapurs Torhüterin Kusumawati vereitelte. Sie hielt auch einen Foulelfmeter von Kalmes (58.').