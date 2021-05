Isabel Albert und ihre Teamkolleginnen der Fußball-Nationalmannschaft stehen vor einer interessanten Aufgabe.

FLF-Frauen treffen auf hochkarätigen Gegner

Bob HEMMEN Isabel Albert und ihre Teamkolleginnen der Fußball-Nationalmannschaft stehen vor einer interessanten Aufgabe.

Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen empfängt einen hochkarätigen Gegner. Am 12. Juni (18 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Dan Santos im Stade Am Pëtz in Weidingen auf Belgien.

Der Testspielgegner belegt Platz 18 der Weltrangliste. Belgien hat mehrere prominente Spielerinnen im Aufgebot, Angreiferin Janice Cayman steht beim Champions-League-Rekordsieger Lyon unter Vertrag.

Für die Luxemburgerinnen wird es im Hinblick auf die Qualifikation zur WM 2023 ein interessantes Spiel. Dort misst sich die FLF-Auswahl mit England, Österreich, Nordirland, Nordmazedonien und Lettland.

