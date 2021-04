Die Qualifikationsphase zur Frauenfußball-WM 2023 in Neuseeland wird zum ersten Mal mit luxemburgischer Beteiligung ausgetragen.

FLF-Frauen sind erstmals bei WM-Qualifikation dabei

Der luxemburgische Fußballverband treibt die Entwicklung des Frauenfußballs im Land weiter voran. So soll die Nationalmannschaft zwischen September 2021 und September 2022 erstmals an einer WM-Qualifikation teilnehmen. Das teilte die FLF am Donnerstag mit.

Die europäischen Qualifikationsspiele für die Welttitelkämpfe 2023 in Neuseeland werden in acht Sechsergruppen organisiert, die am 30. April ausgelost werden. Somit bekommt die Mannschaft von Trainer Dan Santos die Gelegenheit, sich auf großer Bühne zu beweisen.

