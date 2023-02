Eine 18-Jährige schießt Malta zum Sieg gegen Luxemburg. Bereits in drei Tagen bekommt die FLF-Auswahl die Chance auf Revanche.

Testspiel

FLF-Frauen geben Führung aus der Hand

Die 18 Jahre alte Haley Bugeja hat Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft den Abend vermiest. Die Spielerin aus Malta, die in den USA für Orlando Pride stürmt, traf am Freitagabend zweimal gegen die FLF-Auswahl (36.', Elfmeter, 67.'). Malta gewann das Testspiel zu Hause mit 2:1.

Marta Estevez hatte Luxemburg in der 15.' ebenfalls vom Punkt in Führung geschossen. Am Montag spielen die FLF-Frauen erneut gegen Malta – und hoffen dann auf ein besseres Ergebnis.

