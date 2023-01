Die Luxemburger Fußballerinnen treffen in vier Freundschaftsspielen je zweimal auf Malta und die Färöer Inseln.

FLF-Frauen bereiten sich auf die Nations League vor

Die Luxemburger Fußballerinnen treffen in vier Freundschaftsspielen je zweimal auf Malta und die Färöer Inseln.

Im September dieses Jahres findet zum ersten Mal eine Nations League im Frauenfußball statt, an der auch die FLF-Kickerinnen teilnehmen werden. Obwohl die Gruppen noch nicht ausgelost sind und somit die Gegner noch nicht feststehen, bereitet Trainer Dan Santos seine Mannschaft mit vier Freundschaftsspielen auf den neuen Wettbewerb vor.

Am 17. und 20. Februar treffen Laura Miller und Co. auswärts auf die Landesauswahl von Malta, ehe man knapp zwei Monate später zu Hause die Färöer Inseln herausfordert. Gegen die Mannschaft aus dem Norden Europas treten die Luxemburgerinnen ebenfalls in zwei Spielen an, nämlich am 5. und 8. April.

Die genauen Anstoßzeiten und Spielorte will die FLF noch bekannt geben. Das letzte Freundschaftsspiel ging am 13. November zu Hause mit 2:3 gegen Litauen verloren.

