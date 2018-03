FLF-Auswahl: zehnstündige Anreise

Am Donnerstag ist Malta erster Testspielgegner der Luxemburger Nationalelf in diesem Jahr. Nach einer über zehnstündigen Anreise erreichte die FLF-Auswahl die Mittelmeerinsel am Dienstagabend.

Laurent Schüssler Am Donnerstag ist Malta erster Testspielgegner der Luxemburger Nationalelf in diesem Jahr. Nach einer über zehnstündigen Anreise erreichte die FLF-Auswahl die Mittelmeerinsel am Dienstagabend.

Raus aus dem nasskalten Luxemburg, hinein ins frühlingshaft-sommerliche Malta. Am Dienstagmorgen trainierten die Auswahlspieler ein letztes Mal bei Temperaturen knapp über dem Nullpunkt im Trainingslager in Lipperscheid, knapp 30 Stunden später werden es voraussichtlich rund 15 Grad wärmer sein, wenn im Nationalstadion von Malta das Abschlusstraining vor dem Testländerspiel am Donnerstag ansteht.

Über Brüssel ging es mit einem regulären Linienflug nach Malta. Foto. Laurent Schüssler

Dazwischen lag eine zehnstündige, ermüdende Anreise, die die 50-köpfige Luxemburger Delegation (Verbandsvertreter und Journalisten eingeschlossen) vom Mannschaftshotel im Norden Luxemburgs beziehungsweise dem Verbandssitz in Monnerich nach Brüssel führte. Vom Flughafen Zaventem ging es mit einem prall gefüllten Linienflug von Malta Airlines auf die kleine Mittelmeerinsel, unweit von Sizilien entfernt. Das Hotel, ein riesiger Urlausbkomplex im Nordwesten der Insel an einem der wenigen lokalen Sandstrände, wurde schließlich entsprechend erschöpft kurz nach Mitternacht erreicht.

Den Nationalspielern bleibt kaum Zeit, um die herrliche Aussicht im Hotel auf Malta zu genießen. Foto: Laurent Schüssler

Nationaltrainer Luc Holtz hatte seinen Spielern deshalb am Mittwoch erstmal Ausschlafen verordnet. Erst für 10 Uhr war das gemeinsame Frühstück angesetzt, auch ein morgendliches Training, das kurz angedacht war, wurde fallen gelassen. Dafür trainiert die FLF-Auswahl um 18 Uhr im Nationalstadion in Ta'Qali, dort, wo für Luxemburg vor 23 Jahren mit einem 1:0-Erfolg durch ein Tor des aktuellen U21-Trainers Manuel Cardoni eine lange, sieglose Durststrecke zu Ende ging.

Möglicherweise ein gutes Omen für das Länderspiel 24 Stunden später am gleichen Ort.