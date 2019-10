Am Dienstag tritt die Fußball-Nationalmannschaft in Aalborg an. Für FLF-Coach Luc Holtz ist das Duell genauso wichtig wie EM-Qualifikationsspiele.

FLF-Auswahl vor harter Probe

Bob HEMMEN

Die FLF-Auswahl steht vor dem nächsten Härtetest. Am Dienstag (Anpfiff um 19 Uhr) trifft die Fußball-Nationalmannschaft in Aalborg auf Dänemark. "Ich nehme das Testspiel sehr ernst. Für mich sind diese Partien genauso wichtig wie die EM-Qualifikationsspiele", erklärt Luc Holtz.



Vier Tage nach der 0:3-Niederlage gegen Portugal sind die Luxemburger erneut der klare Außenseiter. Dänemark setzte sich am Samstag gegen die Schweiz mit 1:0 durch. Im Kader stehen internationale Stars wie Christian Eriksen, der bei Tottenham spielt. "Da viele Mannschaften in solchen Partien sehr mehrere Änderungen tätigen, ist es schwer, sich auf den Gegner einzustellen", meint Holtz.

Der Nationaltrainer hofft auf eine gute Leistung, er liebäugelt jedoch auch damit, einigen Spielern eine Chance zu geben. "Ich beurteile jeden Spieler und jede Situation einzeln. Entscheidend ist aber das Team."

Bis auf die bereits gegen Portugal verletzten Christopher Martins und Maurice Deville kann Holtz auf sein komplettes Aufgebot zählen. Vor dem Duell mit Dänemark gibt der Coach seinen Schützlingen klare Anweisungen. "Ich möchte, dass sie während 60 Prozent des Spiels mit 100 Prozent laufen, statt während 100 Prozent des Spiels mit 60 Prozent laufen."

Gerson: "Etwas Besonderes"



Um gegen Dänemark für eine Überraschung zu sorgen, ist auch Kaltschnäuzigkeit gefragt. Lars Gerson freut sich auf das Duell: "Ich kenne den Gegner vielleicht etwas besser als meine Teamkollegen, weil es ein skandinavisches Team mit einem norwegischen Trainer (Age Hareide, Anmerkung der Redaktion) ist. Ich verstehe die Sprache, auch wenn es nicht dieselbe ist (wie norwegisch, Anmerkung der Redaktion). Deshalb kann ich mich mit den Dänen unterhalten. Für mich ist dieses Spiel schon etwas Besonderes, weil ich die beiden Duelle mit Schweden verletzungsbedingt verpasst habe und Dänemark auch ein toller Gegner ist."