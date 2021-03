Vincent Thill hat die Freigabe von Nacional Funchal erhalten und wird Luxemburg deshalb in Irland und gegen Portugal verstärken.

FLF-Auswahl: Vincent Thill darf nun doch auflaufen

Vincent Thill wird das Luxemburger Nationalteam nun doch in den beiden WM-Qualifikationsspielen in Irland (am Samstag) und gegen Portugal (am Dienstag im Stade Josy Barthel) verstärken. Dies kündigte das 21-jährige Nachwuchstalent auf Instagram an.

Für das Test-Länderspiel gegen Katar, das am Mittwoch in Ungarn stattfand und mit einer 0:1-Niederlage endete, war Thill nicht von seinem Verein Nacional Funchal freigestellt worden. Einwohner Madeiras, die ins Ausland reisen, müssen bei der Rückkehr in eine fünftägige Quarantäne. Deshalb bestand keine Abstellungspflicht für Vincent Thill.

Doch nun wurde eine Lösung gefunden, auch da der Fußballverband FLF alle Hebel in Bewegung gesetzt hat. Der offensive Mittelfeldspieler wird am Freitagmorgen nach Dublin fliegen.

