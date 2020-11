Die Fußball-Nationalmannschaft kassiert in Nikosia die zweite Niederlage der Nations League. Gegen Zypern starten die Luxemburger gut ins Spiel, doch dann sieht Selimovic die Rote Karte.

Sport 2 Min.

FLF-Auswahl verliert nach Führung in Unterzahl

Bitterer Abend für die FLF-Auswahl: Am fünften Spieltag der Nations League haben die Luxemburger in Nikosia eine 1:2-Auswärtsniederlage gegen Zypern kassiert. Dabei hatte die Partie für das Team von Nationaltrainer Luc Holtz optimal begonnen.

Die Gäste jubelten bereits in der 5.', als Zyperns Kousoulos den Ball nach einem Schuss von Muratovic ins eigene Tor beförderte. Luxemburg spielte weiter mutig nach vorne und erarbeitete sich Chancen. Barreiro scheiterte in der 21.' nur knapp.

Die aggressiven Gastgeber fanden kaum zunächst Mittel, um die FLF-Auswahl aufzuhalten. Nach nur 22 Minuten sahen bereits drei Zyprer die Gelbe Karte. Bei der FLF-Auswahl wurde Carlson verwarnt, der das Duell mit Aserbaidschan am Dienstag somit verpassen wird.

Zypern - Luxemburg 2:1 (1:1) Zypern: Dimitriou, Antoniou (83.' Kyriacou), Laifis, Shelis, N. Ioannou, Pittas, Kousoulos (62.' Chambos Kyriakou), Artymatas, Tzionis (62.' T. Ioannou), Ilia, Kastanos (83.' Papafotis) Luxemburg: Moris, Jans, Selimovic, Gerson, Carlson, V. Thill (70.' Deville), Barreiro, Pinto, Rodrigues, Sinani, Muratovic (55.' Skenderovic) Torfolge: 0:1 Kousoulos (5.', Eigentor), 1:1, 2:1 Kastanos (34.', Foulelfmeter, 71.') Gelbe Karten: Antoniou (1.', Foulspiel), N. Ioannou (14.', Foulspiel), Ilia, (22.' Foulspiel), Kousoulos (40.', Foulspiel), T. Ioannou (79.', Spielverzögerung, alle Zypern), Dirk Carlson (19.', Foulspiel, Luxemburg) Rote Karte: Selimovic (33.' Notbremse, Luxemburg) Besondere Vorkommnisse: Bei Luxemburg fehlten die verletzten Malget, C. Martins und Turpel sowie Chanot (nicht freigestellt) und der gesperrte O. Thill. Carlson erhielt die zweite Gelbe Karte der Gruppenphase und fehlt gegen Aserbaidschan. Wegen der Corona-Krise durften keine Zuschauer ins GSP-Stadion. Schiedsrichter: Gestranius, Aravirta, Alakare (FIN)

Für die Gäste lief bis zur 33.' alles nach Plan, doch dann unterlief Selimovic ein folgenschwerer Fehler. Im eigenen Strafraum ging der Verteidiger unglücklich ins Duell mit Stürmer Ilia und foulte den Zyprer. Schiedsrichter Gestranius verwies den Luxemburger des Feldes und entschied auf Foulelfmeter. Kastanos verwandelte den Strafstoß zum 1:1.

Vahid Selimovic sieht in der 33.' die Rote Karte. Foto: sportspress.lu/Jeff Lahr

In Unterzahl stand die FLF-Auswahl nun vor einer großen Herausforderung. Zypern wurde besser und drängte auf den Führungstreffer. Tore fielen vor dem Seitenwechsel aber keine mehr.

In der zweiten Halbzeit ließen die Gastgeber von Beginn an keine Zweifel am Siegeswillen aufkommen. Die Luxemburger konnten sich in der 50.' bei Torhüter Moris bedanken, der das 1:2 gegen Pittas verhinderte.

Mit einem Mann weniger auf dem Platz fiel es der Mannschaft von Trainer Holtz sichtlich schwer, sich Gelegenheiten zu erarbeiten. In der 55.' kam Vincent Thill aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, er verfehlte das Tor jedoch deutlich.

Zypern war nun die spielbestimmende Mannschaft. Durch hohes Pressing provozierte der Tabellenletzte der Gruppe 1 der Liga C gegnerische Ballverluste. In der 71.' fanden die Gastgeber eine Lücke in der Abwehr Luxemburgs. Kastanos nutzte die Chance und brachte Zypern in Führung.

Jans und Co. waren nun gefordert, um die Heimreise nicht ohne Punkt antreten zu müssen. Zypern lauerte auf Konterchancen. Die Luxemburger kämpften bis zum Schluss, in der Nachspielzeit sorgte Rodrigues mit einem Schuss zwar noch einmal für Gefahr, ein zweiter Treffer blieb den Gästen am Samstagabend allerdings verwehrt.

Durch die Niederlage zieht Montenegro in der Gruppe 1 der Liga C wieder an der FLF-Auswahl vorbei. Der Gruppenfavorit kam auswärts gegen Aserbaidschan aber nicht über ein 0:0 hinaus.

Am Dienstag (Anpfiff um 20.45 Uhr im Stade Josy Barthel) müssen sich die Luxemburger gegen Aserbaidschan durchsetzten und hoffen, dass Montenegro gegen Zypern patzt.

