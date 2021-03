Die Fußball-Nationalmannschaft hat im ersten Länderspiel des Jahres eine Niederlage kassiert. In Debrecen wird den Luxemburgern ein individueller Fehler zum Verhängnis.

FLF-Auswahl verliert nach frühem Patzer gegen Katar

Bob HEMMEN Die Fußball-Nationalmannschaft hat im ersten Länderspiel des Jahres eine Niederlage kassiert. In Debrecen wird den Luxemburgern ein individueller Fehler zum Verhängnis.

Die FLF-Auswahl hat die Generalprobe für die WM-Qualifikation verpatzt. Am Mittwoch mussten sich die Luxemburger Katar in Debrecen (H) mit 0:1 geschlagen geben.

Nach der schwierigen Vorbereitung hätte das Duell für die FLF-Auswahl nicht schlechter beginnen können. Pinto musste schon nach zehn Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden, nur drei Minuten später ging der WM-Gastgeber in Führung. Gerson leistete sich einen fatalen Ballverlust gegen Ali, der Muntari in der Mitte fand. Moris hatte keine Chance.

So denkt Laurent Jans über Katar und seine Vereinssituation Fußball-Nationalmannschaftskapitän Laurent Jans spricht vor dem Duell mit Katar über die Kritik an Länderspielen und seine aktuell schwierige Situation bei Standard Liège.

Dank des FLF-Torhüters blieben die Luxemburger in der Partie. In der 17.' war Moris bei einem Schuss von Ali mit einer sehenswerten Parade zur Stelle. Anschließend wurde die Mannschaft von Trainer Luc Holtz stärker.

Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte die FLF-Auswahl in der 41.', als Deville den Ball nach einer Flanke Bohnerts an die Latte köpfte.

Sébastien Thill ist am Mittwoch einer der besten Luxemburger. Foto: sportspress.lu/Jeff Lahr

Drei Minuten nach dem Wiederanpfiff eilte Hatem der Luxemburger Abwehr davon. Er passte den Ball auf Muntari weiter, dessen Abschluss Moris keine Probleme bereitete. Muratovic und Co. konnten sich kaum Torchancen erarbeiten.

17-jähriger Debütant

Holtz tätigte in der zweiten Halbzeit einige Wechsel. Neben Olivier Thill, Skenderovic und Rodrigues kam auch der erst 17-jährige Dzogovic aufs Feld. Der Verteidiger feierte sein Länderspieldebüt.

Das Talent und seine Teamkollegen hatten in der 71.' Glück, als ein Schuss von Miguel an die Latte ging. Ab der 87.' mussten die Luxemburger in Unterzahl spielen, weil Skenderovic nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah.

Vor dem Abpfiff hatte Katars Miguel eine weitere Großchance, er scheiterte aber erneut an der Latte. Luxemburg hatte in der 90.+2.' per Freistoß die letzte Möglichkeit zum Ausgleich. Sébastien Thills Schuss schaffte es nicht über die Mauer.

Am Samstag (20.45 Uhr) startet die FLF-Auswahl in Dublin gegen Irland in die WM-Qualifikation. Drei Tage später ist Portugal am Dienstag (20.45 Uhr) im Stade Josy Barthel zu Gast.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.