Die Fußball-Nationalmannschaft hat das Testspiel gegen Nordirland unglücklich verloren. Die Zuschauer in Belfast sahen keine sehr unterhaltsame Partie.

FLF-Auswahl verliert durch Eigentor

Bob HEMMEN Die Fußball-Nationalmannschaft hat das Testspiel gegen Nordirland unglücklich verloren. Die Zuschauer in Belfast sahen keine sehr unterhaltsame Partie.

Die FLF-Auswahl hat das Testspiel gegen Nordirland in Belfast am Donnerstagabend mit 0:1 verloren. Die Luxemburger zeigten zwar eine ordentliche Leistung, mussten sich aber aufgrund eines kuriosen Eigentors geschlagen geben.



In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer im Windsor Park eine ausgeglichene Partie mit wenigen Chancen. Obwohl die Nordiren keinen richtigen Torschuss verbuchen konnten, durften sie nach 37 Minuten jubeln. Bei einem Klärungsversuch köpfte Verteidiger Malget den Ball ins eigene Tor.

Kaum Chancen



Gegen den Tabellenführer der EM-Qualifikationsgruppe C, der allerdings ohne zahlreiche Leistungsträger antrat, hielten die Gäste auch im zweiten Durchgang gut dagegen. Vor dem gegnerischen Tor waren die Luxemburger aber zu ungefährlich.



Aus Niederkorn in die Ukraine Tim Hall und Marvin Martins stehen bei Karpaty Lviv unter Vertrag. Im Interview sprechen die beiden Fußball-Nationalspieler über ihre Freundschaft, die ukrainische Liga und ihre Zukunftspläne.

Nordirland spielte sich ebenfalls einige Chancen heraus, letztlich blieb es aber beim 1:0-Erfolg der Gastgeber.



Am Dienstag (20.45 Uhr) tritt die FLF-Auswahl in der EM-Qualifikation im Stade Josy Barthel auf Serbien. Ob Rodrigues dann spielen kann, steht noch nicht fest. Der Offensivakteur musste in der Nachspielzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden.