Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Luxemburg und Portugal ist bereits nach 45 Minuten entschieden. Gefeiert wird vor allem Cristiano Ronaldo.

Sport 2 Min.

Fußball

FLF-Auswahl verliert deutlich gegen Portugal

Bob HEMMEN Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Luxemburg und Portugal ist bereits nach 45 Minuten entschieden. Gefeiert wird vor allem Cristiano Ronaldo.

Die FLF-Auswahl hat am Sonntagabend im ausverkauften Stade de Luxembourg eine deutliche 0:6-Niederlage gegen Portugal kassiert. Cristiano Ronaldo und Co. entscheiden das EM-Qualifikationsspiel schon in der ersten Halbzeit.

Nach zwei Spieltagen belegen die Luxemburger nun mit einem Punkt den vorletzten Platz der Gruppe J.

Die Ausgangslage

Drei Tage nach dem 0:0-Unentschieden gegen die Slowakei gehen die Luxemburger als klarer Außenseiter ins Duell mit dem Favoriten der Gruppe J. Im Vergleich zum ersten EM-Qualifikationsspiel gibt es bei der FLF-Auswahl drei Veränderungen.

Marvin Martins, Laurent Jans und Vincent Thill rücken für Florian Bohnert, Mathias Olesen und Yvandro Borges in die Startelf.

Die Besonderheiten

Laurent Jans und Lars Gerson bestreiten ihr jeweils 91. Länderspiel und ziehen im ewigen Ranking an Jonathan Joubert vorbei.

Neben Großherzog Henri und Premierminister Xavier Bettel sind auch Portugals Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa und Premierminister Antonio Costa im Stadion.

Jean Asselborn, Antonio Costa, Xavier Bettel, Marcelo Rebelo de Sousa und Großherzog Henri (v.l.n.r.) schauen sich das Spiel gemeinsam an. Foto: Ben Majerus

Die Begegnung

9.' Bruno Fernandes flankt auf Nuno Mendes, der per Kopf auf Cristiano Ronaldo ablegt. Der Superstar schiebt den Ball ins leere Tor.

15.' Joao Felix erhöht nach einer Hereingabe von Bernardo Silva auf 2:0. Beim Kopfball des Portugiesen ist Anthony Moris machtlos.

Marvin Martins (links) und die Luxemburger haben gegen Joao Palhinha und Co. von Beginn an Probleme. Foto: Ben Majerus

18.' Bernardo Silva steht beim Zuspiel von Joao Palhinha genau richtig und köpft den Ball an Moris vorbei ins Tor.

31.' Cristiano Ronaldo taucht nach Vorarbeit von Bruno Fernandes frei vor dem Luxemburger Tor auf und erzielt sein zweites Tor.

Luxemburg – Portugal 0:6 (0:4) Luxemburg: Moris, Jans, M. Martins (46.' Bohnert), Chanot, Pinto, Gerson (46.' Carlson), C. Martins (82.' S. Thill), Barreiro, Danel Sinani (46.' Olesen), V. Thill (70.' Borges), Rodrigues Portugal: Rui Patricio, Dalot, Antonio Silva, Ruben Dias, Danilo, Mendes, Palhinha (86.' Diogo Jota), Bruno Fernandes (75.' Rafael Leao), Bernardo Silva (64.' Ruben Neves), Cristiano Ronaldo (64.' Goncalo Ramos), Joao Felix (75.' Otavio) Torfolge: 0:1 Cristiano Ronaldo (9.'), 0:2 Joao Felix (15.'), 0:3 Bernardo Silva (18.'), 0:4 Cristiano Ronaldo (31.'), 0:5 Otavio (77.'), 0:6 Rafael Leao (88.') Gelbe Karten: V. Thill, M. Martins. C. Martins, Barreiro (Luxemburg), Cristiano Ronaldo (Portugal) Schiedsrichter: Petrescu, Ghinguleac, Grigoriu (ROM) Zuschauer: 9.231 zahlende

47.' Erstes Lebenszeichen der Luxemburger. Vincent Thill drängt in den gegnerischen Strafraum ein, beim Schuss des 23-Jährigen ist Rui Patricio allerdings zur Stelle.

51.' Nach einem Eckball von Leandro Barreiro köpft Maxime Chanot den Ball neben den Kasten.

77.' Kurz nachdem die beiden eingewechselt werden, sorgen Rafael Leao und Otavio gemeinsam für das 5:0. Nach einer mustergültigen Flanke köpft Letzterer den Ball ins Tor.

Leandro Barreiro und die Luxemburger können sich in den Zweikämpfen mit Bruno Fernandes (links) und den Portugiesen nur selten behaupten. Foto: Ben Majerus

83.' Bei einem Freistoß von Ruben Neves haben die Luxemburger Glück, dass dieser lediglich an die Latte geht.

85.' Leao wird im Strafraum von Jans gefoult und tritt selbst zum Elfmeter an. Moris entscheidet sich für die richtige Ecke und ist zur Stelle.

89.' Leao setzt sich nach einem Konter gegen Barreiro und Chanot durch und trifft zum 6:0-Endstand.

Der Mann des Spiels

Cristiano Ronaldo sorgt mit seinen beiden Treffern in der ersten Halbzeit für die vorzeitige Entscheidung. Der internationale Rekordtorschütze wird bei seinem bekannten Jubel von den portugiesischen Fans gefeiert und darf den Platz nach 64 Minuten verlassen. Nicht einmal von den beiden Flitzern, die aufs Feld laufen, lässt sich der Superstar verunsichern.

Cristiano Ronaldo erzielt in der ersten Halbzeit zwei Tore. Foto: Yann Hellers





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.