FLF-Auswahl trifft im Estadio José Alvalade auf Portugal

Bob HEMMEN Die Fußballnationalmannschaft tritt am 11. Oktober in Lissabon an. Dort trifft die FLF-Auswahl im Estadio José Alvalade auf Portugal.

Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft kann sich freuen. Am 11. Oktober (20.45 Uhr) spielen Barreiro und Co. im Estadio José Alvalade gegen Portugal. Dort trägt normalerweise Sporting Lissabon seine Heimspiele aus. Das große Stadion verfügt über mehr als 50 000 Plätze.

Die Portugiesen sind mit einem 0:0 gegen die Ukraine in die EM-Qualifikation gestartet und spielten am Montag 1:1 gegen Serbien. Das Rückspiel zwischen Luxemburg und Portugal findet am 17. November im Stade Josy Barthel statt.