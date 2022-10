In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 tritt die Fußball-Nationalmannschaft in einer Sechsergruppe an.

EM-Qualifikation

FLF-Auswahl trifft erneut auf Portugal

Jan MORAWSKI In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 tritt die Fußball-Nationalmannschaft in einer Sechsergruppe an.

Diesen Gegner kennt die FLF-Auswahl bereits gut: In Gruppe J der EM-Qualifikation bekommt es das Team von Nationaltrainer Luc Holtz erneut mit Portugal zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Frankfurt.

Wie es für die FLF-Auswahl nach der historischen Kampagne weitergeht Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft ist nach starken Auftritten in der Nations League bereit für die kommenden Aufgaben.

Bereits in der vergangenen WM-Qualifikation spielten Laurent Jans und Co. gegen das Team um Starspieler Cristiano Ronaldo. Damals verlor die FLF-Auswahl mit 1:3 und 0:5. Nun trifft Luxemburg außerdem auf Bosnien-Herzegowina, Island, die Slowakei und Liechtenstein.

Die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland wird vom 23. März bis zum 21. November 2023 ausgetragen.

Foto: Screenshot / UEFA





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.