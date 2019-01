Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet vier Tage nach der EM-Qualifikationspartie in Portugal ein Testspiel. Am 15. Oktober treten Jans und Co. in Dänemark an.

FLF-Auswahl trifft auf Dänemark

Bob HEMMEN Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet vier Tage nach der EM-Qualifikationspartie in Portugal ein Testspiel. Am 15. Oktober treten Jans und Co. in Dänemark an.

Im Oktober bestreitet die FLF-Auswahl ein interessantes Testspiel. Am 15. Oktober tritt die Mannschaft von Trainer Luc Holtz in Dänemark gegen Eriksen und Co. an. Die Begegnung findet vier Tage nach dem EM-Qualifikationsspiel Luxemburgs in Portugal statt.

Der Austragungsort sowie die Anstoßzeit sind noch nicht bekannt. Die bis dato letzten Duelle zwischen beiden Teams fanden 2002 und 2003 statt, als sich Dänemark in der EM-Qualifikation zwei Mal mit 2:0 durchsetzte.