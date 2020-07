Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft wird ein weiteres Testspiel in diesem Jahr bestreiten. Der Gegner heißt 1. FC Saarbrücken.

FLF-Auswahl trifft auf 1. FC Saarbrücken

Kevin ZENDER

Vor den Nations-League-Duellen in Aserbaidschan (5. September) und gegen Montenegro (8. September) wird die Fußball-Nationalmannschaft Luxemburgs am 1. September ein Testspiel gegen den 1. FC Saarbrücken aus der dritten deutschen Liga absolvieren. Austragungsort und Anstoßzeit sind noch nicht bekannt.



Voller Hoffnung Das Fußball-Nationalteam muss sich für die jüngsten Fortschritte belohnen. Mit der Nations League werden aber auch noch andere Hoffnungen verbunden.

Am 7. Oktober wird die FLF-Auswahl im Stade Josy Barthel ein Testspiel gegen Liechtenstein bestreiten. Dieses Duell dient zur Vorbereitung auf die Nations-League-Spiele gegen Zypern (10. Oktober) und in Montenegro (13. Oktober).

Ein Testspiel gegen Österreich ist für den 11. November im Stade Josy Barthel geplant. Drei Tage später tritt das Team von Trainer Luc Holtz in der Nations League in Zypern an. Am 17. November steht dann die Heimpartie gegen Aserbaidschan an.

