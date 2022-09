Die Mannschaft von Trainer Luc Holtz trifft im November vor heimischer Kulisse auf zwei europäische Nationen.

Fußball

FLF-Auswahl testet am Tag des WM-Eröffnungsspiels

Bob HEMMEN Die Mannschaft von Trainer Luc Holtz trifft im November vor heimischer Kulisse auf zwei europäische Nationen.

Am 20. November beginnt die Fußball-WM. Während die ganze Welt gespannt auf Katar blickt, findet auch in Luxemburg ein Länderspiel statt. Die FLF-Auswahl trifft am selben Tag ab 15 Uhr im Stade de Luxembourg auf Bulgarien. Die WM-Eröffungspartie zwischen Gastgeber Katar und Ecuador beginnt um 17 Uhr.

Michael Omosanya führt Trier mit Doppelpack zum Sieg Transfers, Tore, Rote Karten: Erfahren Sie alles Wissenswerte über die Luxemburger Fußball-Nationalspieler im Ausland.

Drei Tage zuvor messen sich Laurent Jans und Co. vor heimischer Kulisse mit Ungarn. Die Begegnung wird um 20 Uhr angepfiffen.

Für die Mannschaft von Trainer Luc Holtz sind es die beiden letzten Begegnungen des Jahres. Zuvor sind die Luxemburger noch in der Nations League gefordert. Am 22. September (20.45 Uhr) steht in Istanbul ein Auswärtsspiel gegen die Türkei an, drei Tage später ist Litauen zu Gast im Stade de Luxembourg (20.45 Uhr).

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.