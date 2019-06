Zur Vorbereitung auf die beiden EM-Qualifikationsspiele in Litauen und der Ukraine trifft die Luxemburger Nationalelf im Fußball am Sonntag auf Madagaskar.

FLF-Auswahl sucht gegen Madagaskar den Feinschliff

Laurent SCHÜSSLER

Es wird kein gewöhnliches Fußballspiel werden. Wenn die Luxemburger Nationalauswahl am Sonntag um 19 Uhr im Stade Josy Barthel auf Madagaskar trifft, wird Mario Mutsch den Rasen ein letztes Mal als Spieler betreten. Der langjährige Kapitän und Rekord-Nationalspieler bestreitet dann sein 101. und letztes Länderspiel. “Ich kann auf eine sehr schöne Zeit zurückblicken und bin mir bewusst, dass nicht jeder Mensch eine solche Chance erhält", so der ehemalige Profi bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitagabend im hauptstädtischen Stadion.

Mutsch wird zu einem Kurzeinsatz kommen. Ob dies zu Beginn oder eher gegen Ende des Spiels sein wird, ließen Mutsch und Nationaltrainer Luc Holtz noch offen. “Wir werden das kurzfristig besprechen”, teilten beide unisono mit.

Mario Mutsch (r.), hier im Gespräch mit Nationaltrainer Luc Holtz, bestreitet gegen Madagaskar sein letztes Länderspiel. Foto: Ben Majerus

Die Begegnung gegen Madagaskar, das Ende des Monats erstmals an der Afrikameisterschaft teilnimmt, ist mehr als nur ein Abschiedsspiel. Für Holtz geht es darum, die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Litauen (am kommenden Freitag in Vilnius) und die Ukraine (am Pfingstmontag in Lviv) optimal vorzubereiten. Allerdings fehlen verschiedene Leistungsträger: Chanot, Gerson, Rodrigues und Olivier Thill sind noch mit ihren Vereinen im Einsatz und stoßen erst kommende Woche zur Mannschaft. Zudem fällt Philipps aus und auch hinter den Einsätzen von Joachim und Bensi steht ein Fragezeichen.

Das bietet anderen Spielern die Gelegenheit, sich in den Vordergrund zu spielen. Wie Selimovic vom zypriotischen Erstligisten Apollon Limassol. Der Innenverteidiger dürfte gegen Madagaskar zu seinem Debüt in der FLF-Auswahl kommen.

Der Gegner, der aktuell in einem Trainingslager nahe Paris weilt, ist nicht zu unterschätzen. Der 107. der Weltrangliste (Luxemburg steht auf Platz 86) zählt mehrere Spieler aus der 1. und 2. französischen Liga in seinen Reihen. Bekanntester Madagasse dürfte Jérémy Morel von Olympique Lyon sein.

Karten für das Spiel sind noch an der Abendkasse erhältlich. Das Stadion an der hauptstädtischen Route d’Arlon öffnet um 17.30 Uhr.

Die voraussichtliche Luxemburger Aufstellung: Moris; Jans, Mahmutovic, Selimovic, Carlson; C. Martins, Barreiro; Bensi (oder Sinani), V. Thill, da Mota; Turpel