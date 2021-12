Die Fußball-Nationalmannschaft ist zum Auftakt der Nations League auswärts gefordert, das erste Heimspiel ist gegen die Türkei.

Nations League

FLF-Auswahl startet mit zwei Auswärtsspielen

Bob HEMMEN Die Fußball-Nationalmannschaft ist zum Auftakt der Nations League auswärts gefordert, das erste Heimspiel ist gegen die Türkei.

Der Spielplan der Nations League steht fest. Die FLF-Auswahl bestreit ihr erstes Spiel in der Gruppe 1 der Liga C am 4. Juni in Litauen. Drei Tage später ist Luxemburg am 7. Juni auswärts gegen die Färöer gefordert.

Fußball-Nationalmannschaft trifft auf die Türkei Die Gruppen der nächsten Nations League stehen fest. Die FLF-Auswahl trifft in der Liga C auf interessante Gegner.

Das erste Heimspiel findet am 11. Juni statt, dann ist die Türkei zu Gast im Stade de Luxembourg. Am 14. Juni kommt es bereits zum Rückspiel gegen die Färöer.

Am 22. September tritt die Mannschaft von Nationaltrainer Luc Holtz in der Türkei an, zum Abschluss wird am 25. September das Rückspiel gegen Litauen ausgetragen.

„Wir visieren Platz zwei an und wenn es uns gelingen sollte, die Türkei zu überraschen, ist vielleicht noch mehr möglich“, sagte der FLF-Coach am Donnerstag nach der Auslosung.

Programm Liga C - Gruppe 1 Am Samstag, dem 4. Juni: 18.00: Litauen - Luxemburg 20.45: Türkei - Färöer Am Dienstag, dem 7. Juni: 20.45: Färöer - Luxemburg 20.45: Litauen - Türkei Am Samstag, dem 11. Juni: 18.00: Färöer - Litauen 20.45: Luxemburg - Türkei Am Dienstag, dem 14. Juni: 20.45: Luxemburg - Färöer 20.45: Türkei - Litauen Am Donnerstag, dem 22. September: 20.45: Türkei - Luxemburg 20.45: Litauen - Färöer Am Sonntag, dem 25. September:

20.45: Luxemburg - Litauen 20.45: Färöer - Türkei

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.