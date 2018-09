Die zwei Siege in der Nations League gegen Moldawien und San Marino haben der Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft eine Bestmarke beschert.

FLF-Auswahl so gut wie nie zuvor

Die zwei Siege in der Nations League gegen Moldawien und San Marino haben der Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft eine Bestmarke beschert.

Die FLF-Auswahl belegt in der neu veröffentlichten Weltrangliste Platz 82. Damit haben die Luxemburger, die 1.292 Punkte auf ihrem Konto haben, ihr bislang bestes Ranking in der FIFA-Weltrangliste erreicht. Bisher lag der Bestwert bei Rang 83. Dank der jüngsten Erfolge in der Gruppe 2 der Liga D der Nations League gegen Moldawien und San Marino nähert sich die Mannschaft von Trainer Luc Holtz Nations-League-Konkurrent Weißrussland, das mit 1.304 Punkten Rang 80 innehat.



WELTRANGLISTE

1. (2.) Belgien und (1.) Frankreich 1.729 Punkte, 3. (3.) Brasilien 1.663, 4. (4.) Kroatien 1.634, 5. (5.) Uruguay 1.632, 6. (6.) England 1.612, 7. (7.) Portugal 1.606, 8. (8.) Schweiz 1.598, 9. (9.) Spanien 1.597, 10. (9.) Dänemark 1.581, ... 80. (78.) Weißrussland 1.304, 82. (85.) Luxemburg 1.292, 173. (175.) Moldawien 958, 204. (203.) San Marino 871