Das Luxemburger Aufgebot für die kommenden beiden Länderspiele steht fest. Nationaltrainer Luc Holtz muss auf einige Leistungsträger verzichten.

Sport 2 Min.

FLF-Auswahl ohne Chanot

Bob HEMMEN Das Luxemburger Aufgebot für die kommenden beiden Länderspiele steht fest. Nationaltrainer Luc Holtz muss auf einige Leistungsträger verzichten.

Die FLF-Auswahl startet Anfang September mit zwei Duellen in die Nations League. Am Mittwoch gab Nationaltrainer Luc Holtz den Kader für die Partien gegen Aserbaidschan (5. September in Baku) und Montenegro (8. September im Stade Josy Barthel) bekannt.



In den Duellen, die wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen stattfinden, stehen Holtz einige bisherige Schlüsselspieler nicht zur Verfügung. Neben dem verletzten David Turpel muss der FLF-Coach auf Maxime Chanot verzichten.

„Ich habe lange mit Maxime telefoniert. Da ihm bei der Rückreise in die USA eine zweiwöchige Quarantäne drohen würde, können wir ihm das nicht zumuten“, erklärt Holtz.

Fußball: Nächster vereinsloser Luxemburger 16 aktuelle Fußball-Nationalspieler stehen derzeit bei ausländischen Proficlubs unter Vertrag. In unserem Liveticker erfahren Sie alles über die FLF-Akteure.

Der Nationaltrainer entschied sich dagegen, die beiden vereinslosen Chris Philipps und Marvin Martins zu nominieren. Auch Daniel da Mota, der beim hauptstädtischen Racing nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen darf, fehlt im Kader. Aurélien Joachim hat seine Nationalmannschaftskarriere bekanntlich beendet.

Der Weltverband FIFA hat angesichts der weltweit steigenden Zahl an Corona-Infektionen die Abstellungspflicht der Vereine für ihre Spieler vorübergehend gelockert. Laut einer FIFA-Mitteilung müssen die Clubs unter bestimmten Umständen ihre Spieler nicht an die jeweilige Nationalmannschaft abgeben. Zu den Ausnahmen zählt, wenn der Profi bei der Rückkehr zum Verein oder am Ankunftsort der Nationalmannschaft für mindestens fünf Tage in Quarantäne gehen muss. Ebenso kann der Verein seinen Spieler die Erlaubnis verweigern, wenn Reisebeschränkungen am Ort des Vereins oder dem Länderspiel-Ort bestehen.



Enes Mahmutovic, der seit Juni 2019 nicht mehr nominiert wurde, kehrt zurück ins Aufgebot. Auch F91-Akteur Edvin Muratovic sowie die beiden Talente Mathias Olesen und Alessio Curci sind dabei.

Vor den beiden Länderspielen bestreitet die FLF-Auswahl am 1. September (Anpfiff um 19 Uhr im Stade Josy Barthel) ein Testspiel gegen den deutschen Drittligisten Saarbrücken. Diese Begegnung findet ebenfalls ohne Zuschauer statt.

Das Luxemburger Aufgebot Tor: Tim Kips (F91), Anthony Moris (Union Saint-Gilloise/B), Ralph Schon (Wiltz) Abwehr: Dirk Carlson (Karlsruhe/D), Lars Gerson (Norrköping/S), Tim Hall (Gil Vicente/P), Laurent Jans (Metz/F), Enes Mahmutovic (PFK Lviv/UKR), Kevin Malget (Hesperingen), Vahid Selimovic (Kreta/GR) Mittelfeld: Leandro Barreiro (Mainz/D), Florian Bohnert (Mainz/D), Christopher Martins (Bern/CH), Mathias Olesen (Köln/D), Danel Sinani (Norwich City/ENG), Aldin Skenderovic (Niederkorn), Olivier Thill (Ufa/RUS), Vincent Thill (Metz/F) Angriff: Stefano Bensi (Fola), Alessio Curci (Mainz/D), Maurice Deville (Saarbrücken/D), Edvin Muratovic (F91), Gerson Rodrigues (Dynamo Kiew/UKR)

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.