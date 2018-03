Das FLF-Team tritt die Reise nach Malta mit nur zwei Torhütern an. In Anthony Moris' Leben gab es in den vergangenen Tagen nämlich eine einschneidende Veränderung.

FLF-Auswahl: Moris gegen Malta nicht dabei

Die Fußball-Nationalmannschaft wird ohne Anthony Moris zum Testspiel nach Malta reisen. Der Torhüter wurde in den vergangenen Tagen Vater und wird am Samstag zum Team stoßen, um die Partie gegen Österreich mit vorzubereiten. Gegen Malta stehen demnach zwei Torhüter im Kader: Ralph Schon und Youn Czekanowicz.

Luxemburg trifft am Donnerstag um 18 Uhr im maltesischen Nationalstadion auf die Gastgeber. Am kommenden Dienstag steht im Stade Josy Barthel (20.30 Uhr) die Partie gegen Österreich an.