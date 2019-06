Vor rund 1.800 Zuschauern trennte sich Luxemburg in einem internationalen Testspiel mit 3:3 von Madagaskar. Die Tore für die FLF-Auswahl erzielten Vincent Thill, Selimovic und Jans.

FLF-Auswahl mit großer Moral

Laurent SCHÜSSLER Vor rund 1.800 Zuschauern trennte sich Luxemburg in einem internationalen Testspiel mit 3:3 von Madagaskar. Die Tore für die FLF-Auswahl erzielten Vincent Thill, Selimovic und Jans.

Die Generalprobe für die EM-Qualifikationsspiele am Freitag in Litauen und am Pfingtmontag in der Ukraine war durchwachsen. Trotz eines guten Beginns und einer frühen Führung baute Luxemburg mit zunehmender Spieldauer immer mehr ab. Nationaltrainer Luc Holtz, der aus diversen Gründen auf gleich sieben Stammspieler verzichten musste, sah, wie seine Mannschaft einen Foulelfmeter vergab und mit 1:3 im Rückstand geriet. Selimovic und Jans retteten noch das Unentschieden. Was für eine Moral!



Laurent Jans war entscheidend an der frühen Führung beteiligt. Foto: Vincent Lescaut

Die FLF-Auswahl war schnell durch ein Tor von Vincent Thill (2.') in Führung gegangen und hatte gar Möglichkeiten, diese auszubauen. Mit zunehmender Spieldauer schlichen sich aber vermehrt Unkonzentriertheiten in das Spiel der FLF-Auswahl ein. Madagaskar wurde stärker und kam seinerseits zu Torchancen. Die vierte nutzte Voavy zum 1:1 (35.'). Nur kurze Zeit später foulte Christopher Martins den durchgebrannten Andriatsima. Den folgenden Elfmeter verwandelte der Gefoulte zur Führung für die Gäste. Luxemburg hatte seine spielerische Linie verloren.



Vincent Thill hatte nach der Pause den Ausgleich auf dem Fuß, doch der madagassische Torwart parierte den Foulelfmeter in der 61.'. Zuvor war Sinani zu Fall gebracht worden. Quasi im Gegenzug erhöhten die Gäste dann auf 3:1 durch den eingewechselten Andriamahitsinoro (62.'). Bereits zuvor war ihnen ein Tor wegen einer Abseitsstellung aberkannt worden. Die Spieler von Holtz hatten spielerisch zwar keinen Sahnetag, ließen die Köpfe aber nie hängen. So retteten Selimovic (90.') und Jans (90. + 2.') noch das Unentschieden.



Vor dem Spiel wurde Rekordnationalspieler Mutsch nachträglich für seine 100. internationale Berufung geehrt. Selimovic und Kevin Holtz, der Sohn des Nationaltrainers Luc Holtz, kamen zu ihren ersten internationalen Einsätzen.