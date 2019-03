In einem Testspiel drei Tage vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Litauen gewinnt Luxemburg in Bissen mit 2:1 gegen die Union St-Gilloise aus der zweiten belgischen Liga.

FLF-Auswahl mit gelungener Generalprobe

Laurent SCHÜSSLER In einem Testspiel drei Tage vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Litauen gewinnt Luxemburg in Bissen mit 2:1 gegen die Union St-Gilloise aus der zweiten belgischen Liga.

20 Spieler brachte Nationaltrainer Luc Holtz am Dienstagabend gegen den belgischen Zweitligisten Union St-Gilloise zum Einsatz. Nach 90 Minuten konnten sich Mutsch und Co. über einen 2:1-Erfolg freuen. Verlief die zweite Halbzeit ausgeglichen, so waren die Gäste vor der Pause das spielstärkere Team.



Dennoch führte Luxemburg zu diesem Zeitpunkt vor rund 350 Zuschauern mit 2:0. Vincent Thill hatte beide Tore erzielt, davon das erste durch einen Handelfmeter. Dabei waren es die Gäste, die die besseren Torgelegenheiten hatten, doch die FLF-Auswahl zeigte sich extrem effizient. Nach der Pause und einer Vielzahl an Auswechselungen verkürzte Niakate auf 1:2. Nach einer ereignisarmen zweiten Halbzeit blieb es bei diesem Resultat.

Der angeschlagene Joachim wurde von Holtz geschont. Chanot war zum Zeitpunkt des Anstoßes noch nicht im Trainingslager angekommen.