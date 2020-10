Zum vierten Spieltag in der Nations League reist die Fußball-Nationalmannschaft nach Podgorica. Auch dort gilt: Sicherheit geht vor.

FLF-Auswahl: Mission Montenegro beginnt

Jan MORAWSKI Zum vierten Spieltag in der Nations League reist die Fußball-Nationalmannschaft nach Podgorica. Auch dort gilt: Sicherheit geht vor.

Das dritte Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft steigt am Dienstagabend im Gradski Stadion in Podgorica. Am Montagmorgen flogen die Spieler mit Trainern, Funktionsteam sowie der Delegation und den Journalisten vom Findel ab.

Abstand halten!

Der Fußballverband FLF nimmt die Abstandsregeln innerhalb der Reisegruppe sehr ernst - allen voran Nationaltrainer Luc Holtz. Weil im Luxair-Charterflugzeug aus Platzgründen nur eine Reihe zwischen Team und Journalisten frei bleiben kann, entbrennt vor dem Start ein kurzes Wortgefecht. Am Ende landen alle unversehrt in Podgorica.

Das Gradski-Stadion in Podgorica hat mehr als 15.000 Plätze. Foto: FK Buducnost Podgorica

Podgorica

Die Hauptstadt Montenegros beherbergt den Fußballclub FK Buducnost Podgorica, der im Gradski-Stadion seine Heimspiele austrägt. Dort wird am Dienstag auch das Nations-League-Spiel stattfinden. Im Kader des Luxemburger Gegners befinden sich drei Spieler vom amtierenden Meister: Towart Milan Mijatovic, Mittelfeldspieler Igor Ivanovic und Stürmer Marko Vukcevic.

Laurent Jans trifft im Duell mit Montenegro auf einen Teamkollegen aus Liège. Foto: Ben Majerus

Duell mit Teamkollegen

Für zwei luxemburgische Abwehrspieler wird es bei der Nations-League-Partie gegen Montenegro ein Wiedersehen mit Vereinskollegen geben. Innenverteidiger Lars Gerson trifft auf Mittelfeldspieler Sead Haksabanovic, der ebenfalls in Schweden bei Norrköping unter Vertrag steht. FLF-Kapitän Laurent Jans ist derweil gut informiert über Stürmer Aleksandar Boljevic, der mit ihm zusammen bei Standard Liège spielt.

Sommer versus Winter

Die Temperaturen während der Länderspielreise werden von den Nationalspielern unterschiedlich interpretiert. Während Olivier und Vincent Thill mit dicker Mütze unterwegs sind, reicht es für Torwart Ralph Schon noch zur kurzen Hose. Bei der Ankunft in Podgorica zeigt das Thermometer 16 Grad Celsius an.

Erst besteigen die Spieler und Trainer das Flugzeug, danach folgen Delegierte und Journalisten. Foto: Jan Morawski





