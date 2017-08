(bob) - Christopher Martins und Kevin Malget sind gesperrt. Maxime Chanot ist verletzt und nun steht auch fest, dass Enes Mahmutovic der FLF-Auswahl in den WM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland (31. August) und Frankreich (3. September), fehlen wird. Der Verteidiger hatte sich am vergangenen Freitag zum Saisonauftakt mit dem FC Middlesbrough in Fulham mit der U23 eine Zerrung an der Rückseite des linken Oberschenkels zugezogen und muss nach den Angaben seiner Ärzte bis zu sieben Wochen pausieren.

Mahmutovic hatte noch gehofft, rechtzeitig fit zu werden, doch nun steht offenbar fest, dass Nationaltrainer Luc Holtz auch auf den 20-Jährigen verzichten muss. Der Abwehrspieler feierte vergangenes Jahr beim 1:3 im Stade Josy Barthel gegen die Niederlande sein Debüt in der FLF-Auswahl und stand auch im Rückspiel beim 0:5 in Rotterdam in der Startelf. Weil Holtz nun vier potenzielle Innenverteidiger fehlen werden, steht er vor einer schwierigen Aufgabe.