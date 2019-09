FLF-Auswahl: Keine Angst vor großen Namen

Im fünften Qualifikationsspiel zur EM 2020 empfängt Luxemburg am Dienstagabend Serbien. Eine gefährliche Herausforderung gegen einen Gegner, der angeschlagen ist.

Laurent SCHÜSSLER Im fünften Qualifikationsspiel zur EM 2020 empfängt Luxemburg am Dienstagabend Serbien. Eine gefährliche Herausforderung gegen einen Gegner, der angeschlagen ist.

Es lässt Luc Holtz vollkommen kalt, dass Serbien, am Dienstag um 20.45 Uhr Gegner der FLF-Auswahl im Stade Josy Barthel, mit Jovic und Tadic auf zwei seiner besten Spieler verzichten muss. "Serbien verfügt über sehr starke Individualitäten auf der Ersatzbank. Entscheidend ist nicht, wie der Name des Spielers auf dem Felde lautet, sondern wie viel er sich investiert." Der Gegner aus Südosteuropa steht im Rennen um die EM-Qualifikation mit dem Rücken zur Wand. Nach der 2:4-Niederlage am Samstag gegen Portugal darf er sich keinen auch noch so kleinen Ausrutscher leisten, um zumindest seine hypothetische Chance aufrecht zu erhalten.

Serbien verfügt über starke individuelle Spieler, agiert im Gegensatz zur Ukraine aber mannschaftlich weniger geschlossen. "Beide Mannschaften können einen in sehr ernste Schwierigkeiten bringen. Serbien kann eine Begegnung zu jedem Zeitpunkt durch eine Weltklassegeste entscheiden", winkt Holtz ab. Er will sich, so wie es seine Gewohnheit ist, in erster Linie auf seine Mannschaft konzentrieren und kann dabei, mit Ausnahme des angeschlagenen C. Martins, auf alle Spieler zurückgreifen. Auch Chanot, der auf das Testländerspiel in Nordirland verzichtete, traf am Sonntag im Mannschaftslager ein.



Serbien hat, wie Luxemburg, aktuell aus vier Begegnungen vier Punkte auf dem Konto, aber liegt wegen der schlechteren Tordifferenz nur auf Rang vier. Die Mannschaft mag aktuell in der Weltrangliste hinter Nordirland (35 zu 29) stehen, ist aber weitaus besser klassiert als Luxemburg (91). Ein Blick auf die Vereinsliste der Gästespieler (AS Rom, Schalke 04, Manchester United ...) unterstreicht die Favoritenrolle der Serben.



Gerson Rodrigues (r.) dürfte seinen Stammplatz sicher haben. Fraglich ist nur, ob dies auf dem Flügel oder im Sturmzentrum sein wird. Foto: AFP

Details über die Mannschaftsaufstellung gab es wie gewohnt keine. Auch nicht darüber, wer die Position im Sturmzentrum besetzen wird. Hier hatte Holtz in der Vergangenheit gleich mehrere Spieler getest. "Alle haben ihre Qualitäten. es gibt keine klare Nummer eins. Ich werde das Profil von Spiel zu Spiel im Hinblick auf den Gegner auswählen." Am Donnerstag in Belfast teilten sich Rodrigues und Deville die Spielzeit in der Angriffsmitte. Ein Fingerzeig, mehr aber auch nicht.



Ab 18 und bis 23.30 Uhr verbindet am Dienstag ein gratis Bus-Pendeldienst die beiden Auffangparkings "Bouillon" und "Hollerich" mit dem Stade Josy Barthel.



Die voraussichtliche Mannschaftsaufstellung: Moris; Jans, Chanot, Gerson, Carlson; Barreiro, O. Thill; V. Thill, Sinani, Rodrigues; Deville

Wir berichten ab 20.30 Uhr live aus dem Stade Josy Barthel mit unserem Liveticker.