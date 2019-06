FLF-Auswahl in Litauen ohne Chanot

US-Legionär Maxime Chanot wird erst für das EM-Qualifikationsspiel in der Ukraine anreisen

Nationaltrainer Luc Holtz muss für das EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Litauen nicht nur auf die verletzten Aurélien Joachim und Chris Philipps verzichten, sondern auch auf Maxime Chanot. Der Innenverteidiger von New York City FC reist erst zum zweiten Spiel dieses Doppeltermins an. Er wird gleich in Lviv erwartet, wo Luxemburg am Pfingstmontag eine weitere EM-Qualifikationsbegegnung bestreitet.



Lars Gerson, Gerson Rodrigues und Olivier Thill stießen hingegen wie erwartet am Dienstag zur Mannschaft ...