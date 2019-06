Im dritten EM-Qualifikationsspiel muss die FLF-Auswahl erstmals auswärts antreten. In Vilnius will man den 2:1-Hinspielerfolg gegen Litauen wiederholen.

Sport 3 Min.

FLF-Auswahl in Litauen mit Respekt und Ambitionen

Laurent SCHÜSSLER Im dritten EM-Qualifikationsspiel muss die FLF-Auswahl erstmals auswärts antreten. In Vilnius will man den 2:1-Hinspielerfolg gegen Litauen wiederholen.

Luxemburg hat einen Heidenrespekt. Vor Litauen, ja, aber in einem verständlichen Maße, aber vor allem vor dem Kunstrasen im Nationalstadion in Vilnius. Das dritte Spiel in der Qualifikationsphase zur Europameisterschaft 2020 wird nämlich auf einem synthetischen Spielfeld ausgetragen, das mit schwarzem Einstreuglobulat durchsetzt ist.

"Die Rebounds sind anders als auf Naturrasen", hatte Torwart Moris im Interview mit dem "Luxemburger Wort" erklärt. "Auch die Distanzschüsse können schneller werden, je nachdem wie der Rasen gewässert wurde." Nationaltrainer Luc Holtz hat seine Spieler im Vorfeld auf diese Umstände vorbereitet. Teile des Trainings wurden auf Kunstrasen ausgetragen, in Lipperscheid und in Medernach. "Aber dieser Rasen hier ist noch anders", so Holtz nach einer ersten Besichtigung am Donnerstagabend.

Nationaltrainer Luc Holtz hat Respekt vor Litauen, gibt sich aber optimistisch. Foto: Elvis Zaldaris

Der litauische Verband erwartet für die Begegnung am Freitag (Anstoß um 21.45 Uhr Lokalzeit, 20.45 Uhr Luxemburger Zeit) zwischen 3.000 und 3.500 Zuschauer. Im Spiel gegen Luxemburg soll die Negativserie der Balten reißen, deren letzte Erfolge in einem offiziellen Länderspiel auf Oktober 2016 (gegen Malta) und September 2015 (gegen San Marino) zurückgehen. "Ein Sieg wäre für uns immens wichtig, um uns aus dieser Negativspirale zu befreien", gibt der bei Dynamo Moskau unter Vertrag stehende Fedor Cernych, im Hinspiel Schütze des einzigen litauischen Tores, Einblick in seine Gefühle.

Training im Nationalstadion von Litauen. Besonderheiten: ein Kunstrasen und nur drei Tribünen. Foto: Laurent Schüssler

Das will Luxemburg mit allen Mitteln verhindern und sucht die Bestätigung des 2:1-Hinspielerfolgs im März diesen Jahres (Tore für Luxemburg durch Barreiro und Rodrigues). "Wir wollen jedes Spiel gewinnen", so Holtz weiter. "Sei es in Litauen oder der Ukraine (dort findet am Pfingstmontag ein weiteres EM-Qualifikationsspiel statt, die Red.). Litauen mag körperlich stärker wirken als wir, doch ich denke, dass wir technische Vorteile genießen." Der FLF-Trainer will die Schwächen der Balten ausnutzen. "Aber gleichzeitig gilt, unsere Schwächephasen, wie sie in jedem Spiel auftauchen, schadlos zu überstehen."



Schrecksekunde bei der Anreise Plötzlich auftauchende, leichte Rauchschwaden im Cockpit sorgten bei der Anreise nach Vilnius am Donnerstag für Anspannung in der Luxemburger Delegation. Wie es sich im Nachhinein herausstellen sollte, war das Problem durch eine überlastete Belüftung im Flugzeug zu erklären. Ob dies auf die zahlreichen Gepäckstücke, die im Passagierraum untergebracht waren, zurückzuführen war, blieb unklar. Da zunächst nicht gewusst war, wo der Ursprung des Rauches lag, entwickelte sich eine gewisse Nervosität. Doch nach einigen Minuten folgte die Entwarnung und die Stimmung entspannte sich wieder. Der Flug erreichte Vilnius zur geplanten Zeit.

In Abwesenheit von Chanot, Philipps und Joachim dürfte Selimovic zu einem ersten Einsatz in einem Qualifikationspiel kommen. Gerson, O. Thill und Rodrigues, die nach dem Spiel gegen Madagaskar zur Mannschaft gestoßen sind, dürften die Partie ebenfalls beginnen. In offensiver Hinsicht probierte Holtz zuletzt verschiedene Varianten aus. Nicht ausgeschlossen scheint, dass Rodrigues im Sturmzentrum debütieren wird.



Litauen ist im Vergleich zu Portugal, der Ukraine und Serbien die schwächste Mannschaft aus der Gruppe B. Auch die Weltrangliste des Weltverbandes FIFA sieht Luxemburg im Vorteil. Die FLF-Auswahl steht 46 Plätze vor Litauen (86 zu 132). Gute Vorzeichen also für ein Spiel, dessen Verlauf Sie am Freitag ab 20.30 auf unserem Liveticker verfolgen können.



Die voraussichtliche Aufstellung: Moris; Jans, Gerson, Selimovic, Carlson; C. Martins; V. Thill, Barreiro, O. Thill, Bensi; Rodrigues