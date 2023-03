Zum Auftakt der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 freuen sich die Luxemburger in Trnava über ein Unentschieden.

Sport 3 Min.

Fußball

FLF-Auswahl holt einen Punkt gegen die Slowakei

Bob HEMMEN Zum Auftakt der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 freuen sich die Luxemburger in Trnava über ein Unentschieden.

Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem 0:0-Unentschieden in die EM-Qualifikation. Am Donnerstagabend holt die FLF-Auswahl in Trnava einen Punkt gegen die Slowakei. Nach einer unspektakulären Begegnung können die Luxemburger die Heimreise zufrieden antreten.

Die Ausgangslage

Die FLF-Auswahl geht als leichter Außenseiter ins erste Spiel der EM-Qualifikation. Das Duell zwischen der Slowakei und Luxemburg wird im Stadion Antona Malatinskeho in Trnava ausgetragen.

Zum Auftakt der Gruppe J muss Nationaltrainer Luc Holtz auf Marvin Martins verzichten. Der Verteidiger zog sich eine Verletzung im Rippenbereich zu. Zudem fehlt der erkrankte Alessio Curci.

Die Besonderheiten

Zahlreiche Fans aus Luxemburg sind angereist, um ihre Mannschaft vor Ort zu unterstützen. Einige übernachten sogar direkt im Stadion. Basketball-Nationalspieler Ben Kovac, der in der Slowakei als Profi für Levice spielt, wollte auch zur Partie kommen, musste jedoch krankheitsbedingt passen.

Die FLF-Fans unterstützten ihr Team. Foto: Jeff Lahr/sportspress.lu

Routinier Lars Gerson bestreitet sein 90. Länderspiel und zieht mit Jonathan Joubert gleich. Weil Laurent Jans zunächst auf der Bank sitzt, führt Christopher Martins das Team als Kapitän aufs Feld. Jans wird jedoch in der zweiten Halbzeit eingewechselt und kommt ebenfalls zum 90. Mal für die FLF-Auswahl zum Einsatz.

Die Begegnung

12.' Danel Sinani wird 30 Meter vor dem gegnerischen Tor gefoult. Er führt den Freistoß selbst aus und Martin Dubravka muss sich strecken, um den Führungstreffer der Luxemburger zu verhindern.



18.' Nach einem Konterangriff der Gastgeber ist Robert Polievkas Abschluss zu schwach.

23.' Tomas Suslov schießt von der Strafraumecke auf das Luxemburger Tor, doch Florian Bohnert hat den Fuß dazwischen.

27.' Nach einem Eckball kommt Polievka gefährlich zum Kopfball, Anthony Moris ist jedoch zur Stelle.

Gegen Lukas Haraslin und die Slowaken bekam Danel Sinani (links) kaum Freiräume. Foto: Jeff Lahr/sportspress.lu

28.' Gerson Rodrigues zieht an Peter Pekarik vorbei und schießt aufs Tor, Dubravka hat allerdings keine Probleme.

33.' Nach einem fahrlässigen Fehlpass von Maxime Chanot haben die Luxemburger Glück, dass Leandro Barreiro den Ball zurückerobern kann.

37.' Ondrej Duda versucht es aus der Distanz. Sein Schuss ist aber zu unpräzise.

45.' Nach einer Hereingabe von Barreiro wird der Ball in letzter Sekunde vor dem bereitstehenden Rodrigues geklärt, der die Luxemburger aus aussichtsreicher Position in Führung köpfen will.

Slowakei – Luxemburg 0:0 Slowakei: Dubravka, Pekarik (82.' Tomic), Gyomber, Satka, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda (80.' Benes), Suslov (73.' Mak), Polievka (73.' Bozenik), Haraslin Luxemburg: Moris, Bohnert (84.' Rupil), Chanot, Gerson, Pinto, C. Martins, Sinani (84.' S. Thill), Olesen (64.' V. Thill), Barreiro, Borges (63.' Jans), Rodrigues Gelbe Karten: Gerson, Jans (Luxemburg) Schiedsrichter: Obrenovic, Praprotnik, Kordez (SLO) Zuschauer: 3.523 zahlende

50.' Bei Dudas gefährlichem Freistoß ist Moris zum ersten Mal in der zweiten Hälfte gefordert.

58.' David Hancko flankt den Ball vor das Tor der Luxemburger, wo Polievka als Abnehmer bereitsteht und auf den gegnerischen Kasten köpft. Moris verhindert das 0:1.

Anthony Moris wurde in der zweiten Hälfte geprüft. Foto: Jeff Lahr/sportspress.lu

71.' Der eingewechselte Vincent Thill versucht es mit einem Fernschuss, der neben das Tor geht.

72.' Rodrigues ist auf dem Weg zum gegnerischen Kasten nicht aufzuhalten, behält beim Abschluss aber nicht die Nerven.

81.' Gerson verliert den Ball im Spielaufbau, die Gastgeber können aus dem Fehler des Verteidigers jedoch kein Profit schlagen, weil Martins den Schuss von Robert Bozenik abblockt.

Der Mann des Spiels

Christopher Martins zeigte seine Führungsqualitäten und sorgte im Luxemburger Mittelfeld für Ordnung. Der 26-Jährige präsentierte sich gewohnt zweikampfstark und bügelte auch individuelle Fehler seiner Teamkollegen aus.

In der Offensive trat Martins zwar wenig in Erscheinung, am Punktgewinn der FLF-Auswahl hatte der Luxemburger aber einen großen Anteil.

Christopher Martins führte die Luxemburger als Kapitän aufs Feld, weil Laurent Jans zunächst auf der Bank saß. Foto: Jeff Lahr/sportspress.lu

Die Reaktion

Nach dem Unentschieden analysiert Holtz die Partie: „Es kommen sicherlich noch Begegnungen, in denen wir besser spielen werden, doch ich freue mich über den Punktgewinn. In einer Meisterschaft sagt man, dass die Mannschaften, die auch an einem schlechten Tag punkten, am Ende oben stehen. Wir hatten in der Vergangenheit schon Partien, in denen wir gut gespielt haben, aber leer ausgegangen sind. So ist es mir deutlich lieber.“

