FLF-Auswahl gegen Malta favorisiert

Laurent Schüssler In der Regel geht die Luxemburger Nationalmannschaft alle Länderspiele als Außenseiter an. Gegen Malta sind die Rollen allerdings vertauscht. Eine junge FLF-Auswahl trifft auf einen routinierten Gastgeber.

"Wenn die Leistung stimmt, dann folgt auch das Resultat." Vor dem Testländerspiel im Fußball am Donnerstag um 18 Uhr in Ta'Qali gegen Malta will sich Luc Holtz nicht primär auf das Ergebnis fokussieren. "Vor der Nations League, die im September beginnt, ist der Test gegen Malta eine Gelegenheit für uns, verschiedene taktische Finessen unter reellen Bedingungen auszuprobieren."

Selbst wenn der Luxemburger Nationaltrainer in der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel Malta stark geredet hat ("eine Mannschaft mit sehr viel Erfahrung"), so geht die FLF-Auswahl doch als Favorit in das erste Länderspiel des Jahres. 100 Plätze trennen Luxemburg als 83. der Weltrangliste von seinem Gegner, der fünf seiner sechs letzten Länderspiele verloren hat.

Nach Abschluss der Qualifikationsphase zur WM 2018 in Russland hat der maltesische Verband den Trainer gewechselt. Der belgische Weltenbummler Tom Saintfiet hat die Mannschaft übernommen und will ihr neues Selbstvertrauen einflössen: "Wir werden offensiv spielen, aber nicht blindlings nach vorne laufen. Es wird ein schweres Spiel für uns, denn Luxemburg konnte zuletzt mit guten Resultaten aufwarten. Aber meine Spieler sind motiviert und ich bin überzeugt, dass sie eine gute Leistung zeigen werden."

Die Begegnung gegen Luxemburg ist erst das zweite Länderspiel für den neuen maltesischen Nationaltrainer Tom Saintfiet (r.). Foto: Domenic Aquilina

Sein Gegenüber Holtz wird die Mannschaft voraussichtlich in einem System mit drei Innenverteidigern spielen lassen, so wie es bereits im Testspiel gegen den Karlsruher SC (3:1) der Fall war. Der erst 18-jährige Leandro Barreiro, der gegen den deutschen Drittligisten zu gefallen wusste, bekommt gegen Malta voraussichtlich eine weitere Chance, sein Potenzial unter Beweis zu stellen. In Abwesenheit der routinierten Anthony Moris, Maxime Chanot, Mario Mutsch und Aurélien Joachim sind mit Torwart Ralph Schon und Schweden-Legionär Lars Gerson nur zwei Spieler der vermeintlichen ersten Elf älter als 25 Jahre. Fünf wären gar erst 21 oder noch jünger!

Die Bilanz gegen Malta ist aus Luxemburger Sicht positiv: In fünf Spielen gab es je zwei Siege und zwei Unentschieden. Die einzige Niederlage setzte es allerdings im bislang letzten Vergleich. Am 2. Juni 2012 unterlag die FLF-Auswahl im Stade Josy Barthel durch zwei Tore von Michael Mifsud mit 0:2. Dieser Mifsud steht auch sechs Jahre später noch im Kader der maltesichen Nationalmannschaft.

Die voraussichtliche Luxemburger Mannschaftsaufstellung: Schon; Mahmutovic, Philipps, Gerson; Jans, Barreiro, C. Martins, Carlson; V. Thill, Turpel, Rodrigues