FLF-Auswahl enttäuscht gegen Liechtenstein

Jan MORAWSKI Beim 1:2 gegen Liechtenstein offenbart Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft vor allem im Defensivverhalten starke Schwächen.

Luxemburgs Fußballer haben das Testspiel gegen Liechtenstein in den Sand gesetzt und verdient mit 1:2 verloren. Das Team von Nationaltrainer Luc Holtz lud die Gäste mit vielen leichten Ballverlusten regelmäßig zum Kontern ein.

Die FLF-Auswahl war bemüht, bereits in der Anfangsphase ein Zeichen zu setzen. Die extrem hoch stehenden Außenverteidiger Jans und Carlson setzten die Defensivabteilung der Gäste stark unter Druck. Da Liechtenstein jedoch mit zwei Viererketten extrem tief stand, sprang für Luxemburg lediglich ein Kopfball von Deville heraus (15.'), den Liechtensteins Torwart Ospelt entschärfte.

Luc Holtz testet gegen Liechtenstein viele Spieler. Foto: Yann Hellers

Weil Luxemburg im Kombinationsspiel immer wieder gestoppt wurde, ergaben sich mehrfach Kontermöglichkeiten für die Gäste. Eine davon nutzte Wolfinger in der 23.', der nach einer Kombination im Luxemburger Strafraum komplett frei zum Schuss kam. Vorbereitet wurde der Führungstreffer vom starken Salanovic, der zum wiederholten Mal seinen Gegenspieler Malget stehen ließ.

Zwei Elfmeter in der zweiten Halbzeit

Entsprechend unzufrieden agierte Holtz am Spielfeldrand, der vor allem mit der Spieleröffnung seiner Innenverteidiger nicht einverstanden war. Weil Liechtenstein weitere Gelegenheiten vergab - ein Lupfer von Frick ging in der 30.' am linken Pfosten vorbei - war der Pausenrückstand aus Luxemburger Sicht nicht unverdient.

Nach zahlreichen Wechseln kam die FLF-Auswahl deutlich entschlossener aus der Kabine, doch weitere Unaufmerksamkeiten in der Abwehr erstickten das Aufbäumen im Keim. Nach einem Foul von Hall entschied der belgische Schiedsrichter Alexandre Boucaut auf Elfmeter, den Hasler verwandelte (61.'). FLF-Torwart Schon hatte die Hand am Ball, konnte das 0:2 aber nicht verhindern.

Mica Pinto: Der erfahrene Neuling Mica Pinto steht erstmals im Aufgebot der luxemburgischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 27-Jährige musste sich lange gedulden.

Nachdem Liechtenstein sogar auf das 3:0 drängte, fiel der Anschlusstreffer ebenfalls per Elfmeter. Nach einem Foul an Marvin Martins im Gästestrafraum ließ Rodrigues in der 72.' keine Zweifel aufkommen und verwandelte sicher. Der Treffer war ein Brustlöser für die Mannschaft von Luc Holtz, die von diesem Zeitpunkt an deutlich befreiter kombinierte.

Für den Ausgleich reichte es nicht - obwohl die eingewechselten Rodrigues, Sinani und Co. gegen am Ende müde wirkende Liechtensteiner richtig Druck machten. Die Generalprobe vor dem Nations-League-Spiel am Samstag gegen Zypern (15 Uhr) ist demnach nicht geglückt.

Stefano Bensi und seine Teamkollegen kommen zu selten gefährlich vors Tor. Foto: Yann Hellers





