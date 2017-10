(LS) - Kanterniederlagen setzt es für die Luxemburger Nationalmannschaft im Fußball in regelmäßigen Abständen. Auch gegen so manchen Fußballzwerg hat sich Luxemburg in der jüngeren Vergangenheit bereits tüchtig blamiert. Ein Rückblick auf die zehn schlimmsten Niederlagen der vergangenen 20 Jahre. In chronologischer, und nicht etwa wertender, Reihenfolge.