Bei der Fußball-Nationalmannschaft gibt es eine Veränderung. Stefano Bensi ersetzt den verletzten Maurice Deville und darf sich auf Cristiano Ronaldo freuen.

FLF-Auswahl: Bensi ersetzt Deville

Daniel WAMPACH

Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz hat Stefano Bensi für die Länderspiele gegen Portugal und Dänemark nachnominiert.

Der Fola-Stürmer ersetzt seinen Kollegen Maurice Deville, der sich am Wochenende im Ligaspiel mit Waldhof Mannheim eine Oberschenkelzerrung zugezogen hat.



In der EM-Qualifikation trifft Luxemburg am 11. Oktober um 20.45 Uhr in Lissabon auf das portugiesische Starensemble um Cristiano Ronaldo. Vier Tage später ist Dänemark Gegner in einem Testspiel, das um 19 Uhr in Aalborg angepfiffen wird.