Am Freitag beginnt für die Luxemburger Nationalelf die Qualifikation zur EM 2020. Luxemburg empfängt Litauen ab 20.45 Uhr im Stade Josy Barthel. Und will diese Kampagne gleich mit einem Sieg beginnen.

FLF-Auswahl: Auf der Suche nach dem perfekten Auftakt

Die Gäste aus Litauen sind in der “Luxemburger” Gruppe, der auch Portugal, die Ukraine und Serbien angehören, der vermeintlich leichteste Gegner. Nationaltrainer Luc Holtz warnt allerdings davor, den Gegner zu unterschätzen, selbst wenn dieser in der Weltrangliste 45 Plätze schlechter als die FLF-Auswahl klassiert ist (87 zu 132). “Fakt ist, dass wir jene Mannschaft sind, die der Gruppe aus dem leistungsschwächsten Topf zugelost wurde. Es wäre also nur logisch, wenn wir die Ausscheidungen auf dem letzten Platz beenden würden. Allerdings werden wir natürlich alles daran setzen, dass dies nicht so sein wird.”

Die Elf aus Litauen steckt aktuell in einer Formkrise: Von den letzten zehn Begegnungen gingen derer acht verloren, darunter alle sechs Spiele in der Nations League, und lediglich ein Doppelvergleich gegen den Underdog aus Sri Lanka endete mit einem positiven Resultat, einem Unentschieden und einem 2:0-Sieg. Auch das knappe 1:0 vom Dienstag gegen den deutschen Oberligisten Eintracht Trier in einem einstündigen Test hinter verschlossenen Türen deutet auf keinen kurzfristigen Aufschwung hin.



“Ich werde Litauen nicht unterschätzen, auch wenn sie zuletzt kaum Resultate hatten. Immerhin spielte Litauen eine Klasse höher als wir. Wir besitzen wenig Informationen über unseren Gegner, da er nach der Nations League den Trainer gewechselt hat und die Begegnung gegen Luxemburg seine erste sein wird. Von daher werde ich mich auch hüten, irgendwelche Informationen über die taktische Ausrichtung meiner Mannschaft mitzuteilen.”



Mutsch: "Schaue, ob ich noch eine Saison verlängere"

Mit 99 Länderspielen ist Mario Mutsch Rekord-Nationalspieler der FLF-Auswahl. Ein Spiel fehlt ihm noch, um die runde Zahl voll zu machen. Ob er gegen Litauen zum Einsatz kommt, wollte Nationaltrainer Luc Holtz nicht sagen. Doch die Zeit drängt, denn Mutsch spielt mit dem Gedanken am Saisonende die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. "Mein Vertrag in Niederkorn läuft aus. Ich werde in Kürze Gespräche mit den Verantwortlichen führen und dann eine Entscheidung treffen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich meine Karriere beende."



Bauen könne man allerdings auf die gewohnten Luxemburger Tugenden. Man werde frech nach vorne spielen, dabei aber die Organisation nicht vernachlässigen und auf eine sichere Abwehr setzen. “Wir wollen die bestmögliche Leistung bieten. Gelingt uns dies, sind die Chancen auf ein positives Resultat gut. Neben Philipps fällt in letzter Minute auch Joachim mit einem Knöchelbruch aus. Für ihn rückt wohl Turpel in die erste Elf. Ansonsten kann Holtz auf sein bestes Aufgebot zurückgreifen.



David Turpel dürfte in der Sturmspitze zum Einsatz kommen. Foto: Vincent Lescaut

Die voraussichtliche Luxemburger Aufstellung: Moris; Jans, Chanot, Gerson, Carlson; Barreiro; Bensi, C. Martins, O. Thill, Rodrigues; Turpel

Karten für das Spiel gibt es noch an der Abendkasse, die zwei Stunden vor dem Anpfiff öffnet. Es bleiben Tickets für alle Plätze mit Ausnahme der gedeckten Haupttribüne. Die FLF geht von 3.500 bis 4.000 Zuschauern aus.

Für all jene, die das Spiel nicht vor Ort verfolgen können, berichtet das “Luxemburger Wort” ab 20.30 Uhr mit einem Liveticker vom Geschehen aus dem Stadion.