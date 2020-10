FLF-Auswahl: Auf dem Weg zu neuen Kalibern

Die Fußball-Nationalmannschaft erntet die Früchte der Arbeit, die vor vielen Jahren begonnen wurde. Die Grenze des Teams ist noch lange nicht erreicht.

Es war am frühen Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht, als im Foyer des Hilton Hotels in Podgorica immer noch Bässe und französische Rapmusik zu hören waren. Die Luxemburger Fußballer bekamen nicht genug von den Feierlichkeiten rund um ihren Sieg gegen Montenegro, der die Mannschaft nach dem vierten Spieltag der Nations League auf den Spitzenplatz in Liga-C-Gruppe 1 katapultiert hatte.

„Insgesamt hatten wir uns als Ziel gesetzt, in dieser Kampagne neun Punkte zu holen“, verriet Paul Philipp, der Präsident des Fußballverbands FLF ...