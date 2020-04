Der nationale Fußballverband unterstützt die Vereine finanziell: 500.000 Euro wird die FLF verteilen.

FLF: 500.000 Euro für die Clubs

500.000 Euro: Das ist die Summe, die der nationale Fußballverband "in dieser schwierigen Zeit" an seine Vereine verteilen will.

Die Verteilung der Gelder setzt sich aus zwei Teilen zusammen. 50 Prozent der Unterstützung ist als Beteiligung an den administrativen Kosten für alle Clubs gleich. Die andere Hälfte ist abhängig von der Anzahl der Mannschaften in der Meisterschaft 2019/2020: 270 Euro pro Team erhält der jeweilige Club. Im Lauf der kommenden Woche sollen die Gelder an die Vereine ausbezahlt werden.

