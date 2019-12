Fleur Maxwell: "Ich kann leider nicht mehr aufs Eis"

Als Eiskunstläuferin schaffte Fleur Maxwell 2006 die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele. Ihre Gesundheit lässt mittlerweile nicht mehr zu, dass die 31-Jährige Schlittschuhe anzieht.

2006 nahm Fleur Maxwell als Eiskunstläuferin an den Olympischen Spielen in Turin teil. 2010 in Vancouver (CAN) und vier Jahre später in Sochi (RUS) wäre sie erneut gerne dabei gewesen, schaffte die Qualifikation jedoch nicht. Heute kann die 31-Jährige aufgrund von Hüftproblemen nicht mehr auf die Eisbahn. Beruflich nutzt Maxwell ihre in der Sportlerkarriere gesammelten Erfahrungen.

Fleur Maxwell, Sie befinden sich derzeit in New York ...