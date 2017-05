(km) - Die dritte Etappe der Flèche du Sud rund um Bourscheid hat den Fahrern viel abverlangt. Vor allem der zweite Teil der 128,8 km hatte es mit drei steilen Anstiegen die Côte de Bourscheid hoch in sich.







Am Ende setzte sich der Österreicher Riccardo Zoidl vom Team Felbermayr durch. Zweiter wird Rasmus Quaade (DK/Giant Castelli) vor dem Kroaten Matija Kvasina, aus dem gleichen Team wie Zoidl. Als bester Luxemburger fährt Pit Leyder von Leopard als 34. mit einem Rückstand von 7'25'' über die Zielline.





Bereits früh im Renngeschehen setzten die ersten Fahrer zur Attacke an. Am ersten Anstieg - dem sogenannten "Salzwee" - zog eine Gruppe von 20 Fahrern mit einem Vorsprung von 1'30'' davon. Während das zweiten Anstieges verschärfte Zoidl das Tempo, und die Führungsgruppe schrumpfte auf vier Fahrer. 2,5 km vor dem Ziel in Bourscheid setzte Zoidl zur entscheidenden Attacke an und fuhr mit einem Vorsprung von 21'' ins Ziel.





Im Trikot des Gesamtführenden geht morgen auf der vierten Etappe in Bad Mondorf Kvasina an den Start, da Zoidl in Rümelingen die überraschende Ausreißergruppe aus den Augen verlor. "Trotzdem freue ich mich sehr über den Sieg, die Bergetappe kam mir entgegen und ich habe mich sehr gut gefühlt", so Tagessieger Zoidl.

