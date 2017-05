(km) - Seltenheit in Rümelingen: Der dänische Radprofi Casper Pedersen (Giant Castelli) hat sich auf der zweiten Etappe der 68. Flèche du Sud im Sprint einer Ausreißergruppe durchgesetzt. Zweiter wurde der Deutsche Raphael Freienstein (Lotto-Kern Haus) vor Twan van den Brand (Destil Jo Pils) aus den Niederlanden.



Als bester Luxemburger fuhr der 20-jährige Maxime Weyrich vom Team VV Tooltime Préizerdaul als 73. mit einem Rückstand von knapp über acht Minuten über die Ziellinie. Im Trikot des Gesamtführenden geht am Freitag in Bourscheid der Niederländer Jasper de Laat (Metec TKH) an den Start.

Traditionell kam es auf der Flèche du Sud in Rümelingen zu einem Massensprint. Dieses Jahr gelang es einer Gruppe von 20 Fahrern 30 km vor dem Ziel anzugreifen und einen Vorsprung von 1'06'' auf das Hauptfeld herauszuholen. "Tatsächlich war das so nicht geplant, ich bin einfach mit der Gruppe mit und habe früh gemerkt, dass ich mich sehr gut fühle heute", freute sich Tagessieger Pedersen nach der schnellen Etappe.



