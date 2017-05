(km) - Nicht nur mit Blick auf die hohen Temperaturen hat es die 68. Flèche du Sud in sich: Nachdem am Samstag der Etappensieger im Fotofinish ermittelt wurde, wird am Sonntag zum Abschluss der Rundfahrt der strahlende "Tagessieger" kurz nach der Zieleinfahrt disqualifiziert. Der Niederländer Bram Nolten vom Team Monkey Town hatte im letzten Kreisverkehr vor der Zielgeraden abgekürzt. Damit gewinnt der Österreicher Matthias Krizek vom Kontinentalteam Tirol die 143,9 km lange Etappe rund um Esch/Alzette in 3.13'24''.

Als bester Luxemburger fährt zum zweiten Mal Lex Reichling (VV Tooltime Préizerdaul) als 19. über das Ziel. Seine Mannschaft wird zudem als bestes luxemburgisches Regionalteam ausgezeichnet.

Team Felbermayr kontrolliert das Rennen

Erschöpft, aber zufrieden: Der Kroate Matija Kvasina (Felbermayr) ist der Sieger der 68. Flèche du Sud.

Foto: Christian Kemp

Gesamtsieger wird der 35-jährige Kroate Matija Kvasina vom Team Falbermayr. Die Kontinentalmannschaft aus Österreich ist auf dem Podium mit Riccardo Zoidl auf dem dritten Platz doppelt vertreten. Seit der dritten Etappe in Bourscheid kontrollierte Felbermayr das Renngeschehen und lies nichts anbrennen. Zweiter im Gesamtklassement wird der junge Ukrainer Mark Padun von Colpack.



Bester Luxemburger in der Gesamtwertung wird als 53. Pit Leyder vom Team Leopard.



