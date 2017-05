(km) - Die erste Etappe der 68. Flèche du Sud gewinnt der Italiener Filippo Fonti vom Team Tirol im Massensprint. Zweiter wurde der Österreicher Daniel Auer (Felbermayr) vor Leonardo Bonifazio (I/Colpack). Als bester Luxemburger fährt Pit Leyder vom Team Leopard als 23. über die Ziellinie.





Das Tempo auf den sieben Runden von Redingen/Attert über Reichlingen und Ospern war schnell. Dafür sorgte ab der dritten Runde eine Ausreißergruppe von fünf Fahrern. Hier zeigten sich gleich einige Favoriten auf den Gesamtsieg, darunter der Vorjahreszweite Raphael Freienstein (D/Lotto-Kern Haus), der Niederländer Twan van den Brand (Destil Jo Piels), der im Vorjahr auf den fünften Gesamtrang kam und der Ex-Profi Riccardo Zoidl (A/Felbermayr). Erst in der letzten Runde wurde die Ausreißergruppe vom Feld eingefangen.







Leyder zeigte sich nach der Etappe erschöpft, aber zufrieden: "Das Tempo war unglaublich hoch, vor allem in der Abfahrt sind einige gefahren, als hätten sie nichts zu verlieren." Mit Aksel Nommela (EST) auf Platz vier könne Team Leopard gut leben.





Riccardo Zoidl (rechts) vom Team Felbermayr geht morgen im Trikot für den angriffslustigsten Fahrer an den Start.

Foto: Serge Daleiden





Zoidl, der drei Jahre zusammen mit Bob Jungels sowie Andy und Frank Schleck im Trek-Team fuhr, zeigte sich zuversichtlich für die restliche Woche: "Ich wollte etwas Spaß haben und habe deswegen so früh angegriffen. Die Beine sind gut, soviel kann ich bereits für die kommenden Tage sagen." Morgen geht es in Rümelingen weiter, am Freitag steht die Königsetappe in Bourscheid auf dem Programm. Dort wird sich zeigen, ob Zoidl Recht behält.

