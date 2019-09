Romain Hoffmann wird nach der anstehenden Generalversammlung des Basketballverbandes nicht mehr als Vizepräsident kandidieren.

FLBB-Vizepräsident Hoffmann hört auf

Jan MORAWSKI Romain Hoffmann wird nach der anstehenden Generalversammlung des Basketballverbandes nicht mehr als Vizepräsident kandidieren.

In der Führungsetage des Basketballverbandes tut sich etwas. Wie die FLBB am Mittwoch mitteilte, wird Vizepräsident Romain Hoffmann sein Amt nach der anstehenden Generalversammlung am Samstag, dem 28. September, aus persönlichen Gründen niederlegen.

Die Vernetzung in der Sportwelt Luxemburgs Das COSL und das Sportministerium geben im nationalen Sport die Richtung vor. André Hoffmann leitet nicht nur das COSL, sondern vertritt den Luxemburger Sport in vier weiteren Verwaltungsräten.

Hoffmann ist nicht nur Vizepräsident, sondern bei der FLBB außerdem für nationale Entwicklung sowie Haushalt und Finanzen zuständig. Nach fast zehn Jahren im Verband kandidiert er nun nicht mehr. Derweil können Sportkommissions-Vizepräsident Claude Schmit und der stellvertretende Generalsekretär Claude Birenbaum nicht wiedergewählt werden.