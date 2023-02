Nach einem Lehrgang in Porto unterlagen Ben Kovac und Co. mit 72:91 gegen den französischen Erstligisten Sluc Nancy.

FLBB-Team verliert Testspiel gegen Nancy

Die Basketballnationalmannschaft bestritt am Samstagabend nach einem mehrtägigen Lehrgang in Sangalhos (POR) ein Testspiel in der Coque: Das Team von Trainer Ken Diederich unterlag dem französischen Erstligisten Sluc Nancy mit 72:91.

Vor 750 Zuschauern hielten Ben Kovac und Co. gut mit. Bei den Gastgebern trafen in den ersten 20 Minuten neun Spieler. Mit einer knappen 38:37-Führung für Nancy ging es in die Pause.

Das FLBB-Team ging nach der Pause durch Philippe Gutenkauf und Kovac in Führung. Nancy übernahm aber immer mehr die Kontrolle. Am Ende setzten sich die Gäste klar mit 91:72 durch. Bei den Luxemburger waren Clancy Rugg (18 Punkte), Gutenkauf (14) und Kovac (13) die besten Scorer.

Diederich hatte vor dem Spiel gesagt, dass das Resultat „zweitrangig“ sei: „Es geht darum, bis zu den Spielen der kleinen europäischen Staaten zusammenzufinden.“

