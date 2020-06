FLBB-Kongress: Neue Vorschläge, alte Diskussionen

Am Samstag findet die nächste außerordentliche Generalversammlung des Basketballverbandes statt. Abgestimmt wird über den neuen Modus und eine wichtige Regel.

Henri Pleimling ist in den Tagen vor dem Kongress des nationalen Basketballverbandes am Samstag (ab 10 Uhr im Alvisse Parc Hôtel in Dommeldingen) leicht gereizt. Nach monatelangen Diskussionen über den Spielmodus der kommenden Saison beschäftigt den FLBB-Präsidenten aktuell ein anderes Thema.

Im vergangenen Monat waren T71 und Sparta beim ersten Kongress mit dem Antrag gescheitert, künftig in den beiden höchsten Ligen nur noch zwei Non-JICL (JICL steht für Joueur inscrit dans un club luxembourgeois) gleichzeitig auf dem Parkett zu erlauben ...