Die Nationalmannschaft der Frauen im Basketball war bei der EM der kleinen Staaten im Finale gegen Dänemark chancenlos.

FLBB-Frauen unterliegen im Finale

Die Nationalmannschaft der Frauen im Basketball war bei der EM der kleinen Staaten im Finale gegen Dänemark chancenlos.

(bob/jot) - Bei der EM der kleinen Länder im irischen Cork haben die FLBB-Frauen am Sonntagabend im Finale gegen Dänemark mit 59:93 verloren. Die FLBB-Auswahl tat sich von Beginn an schwer. Das erste Viertel wurde mit 14:24 verloren. Das zweite Viertel entschieden die Däninnen mit 31:8 für sich. Beim Halbzeitstand von 22:55 aus Sicht der Luxemburgerinnen war die Begegnung bereits so gut wie entschieden. Nach der Pause konnten sich Hetting und Co. steigern und entschieden sogar das vierte Viertel für sich (20:18).



Am Samstag hatten sich die Luxemburgerinnen im Halbfinale mit 62:47 gegen Malta durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Mariusz Dziurdzia überzeugte vor allem im zweiten Durchgang.